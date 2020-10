सी-प्लेन सेवा की भारत में आज से हुई शुरुआत, कितने रुपए चुकाने होंगे, कैसे और कहां से मिलेगी टिकट?

Ahmedabad

अहमदाबाद। भारत में आज से सी-प्लेन सेवा की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवडिया से साबरमती के बीच सी-प्लेन में सफर करके इसका शुभारंभ किया। अब आमजन इस तरह की सुविधा का लाभ लेने के लिए क्या करेगा, कैसे और कितने में इसका टिकट मिलेगा, एक उड़ान पूरी होने में कितना समय लगा करेगा और क्या इसका फायदा होगा...आदि सभी बातें यहां जान लीजिए।

#WATCH A Twin Otter 300 seaplane of Spicejet Technic took off from Male, Maldives & made a successful landing inside Venduruthy channel at Kochi, Kerala today for a technical halt. The seaplane will be able to accommodate 12 passengers: Southern Naval Command (SNC), Kochi pic.twitter.com/dc76noaGJH