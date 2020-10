VIDEO: मालदीप से गुजरात पहुंचा सी-प्लेन, इस सेवा की शुरुआत कराने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएंगे PM मोदी

Ahmedabad

oi-Vijay

अहमदाबाद। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दौरा होगा। यहां 31 अक्टूबर को मोदी देश की पहली सी-प्लेन सेवा (Sea Plane/यानी पानी पर चलने वाला जहाज) का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए एक सी-प्लेन मालदीव से उड़कर रविवार सुबह केरल के कोच्चि तक पहुंचा, जहां से रीफ्यूलिंग के बाद अहमदाबाद लाया गया। इस विमान को स्पाइसजेट कंपनी ने किराए पर लिया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि, स्पाइसजेट टेक्निक का ट्विन ओटर-300 सीप्लेन अब नर्मदा की केवडिया कॉलोनी पहुंच गया है। सी-प्लेन सर्विस शुरू होने पर इस तरह के एक प्लेन में 12 यात्री सवार हो सकेंगे। सी-प्लेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक उड़ा करेंगे। दोनों के बीच दूरी करीब 205 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही अपने एक बयान में कहा, ''इस महीने की 31 अक्टूबर को केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मुझे मिलेगा।'

बताते चलें कि, मोदी गुजरात में पहले ही सी-प्लेन में सफर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सूबे में सी-प्लेन लाने की बात कही थी। हालांकि, यह सर्विस अब जाकर शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए है कि,''साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिये भारत की पहली सीप्लेन सेवा की शुरुआत 31 अक्टूबर से हो सकती है। यह देश के लिये एक नयी शुरुआत होगी। इसके लिए दोनों छोर पर बुनियादी संरचना तैयार है। एक बार शुरू हो जाने के बाद इस मुहिम से पर्यटन को भी काफी फायदा मिलेगा।

साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक उड़ेंगे सी-प्लेन, सरकार की 'उड़ान' से शुरू होगी ये सुविधा

गुजरात सरकार ने इस साल जुलाई में सीप्लेन सेवा के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत चार जल एयरोड्रमों के निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ त्रिपक्षीय समझौते में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मांडविया के मुताबिक अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो सेवा की शुरुआत 31 अक्तूबर को हो जाएगी।

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के दोनों पैरों में छेद कर 2.1 मीटर ऊंचे द्वार बनेंगे, पहली बार सफाई शुरू

#WATCH Gujarat: Twin Otter 300 seaplane of Spicejet Technic that took off from Maldives arrives at Kevadia Colony in Narmada.

It's scheduled to fly to Ahmedabad where it'll commence flying as a part of regional connectivity scheme between Sabarmati riverfront & Statue of Unity pic.twitter.com/WTZB4APpEq