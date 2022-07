तेलंगाना में आज चुनाव हुए तो क्या होगा ? सर्वे में BJP को लेकर आया चौंकाने वाला नतीजा

India

हैदराबाद, 14 जुलाई: तेलंगाना में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बीजेपी ने काफी जोर लगा रखा है। यही वजह है कि अभी ममता बनर्जी के बाद अगर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी से हमेशा दो-दो हाथ करने के लिए सबसे ज्यादा उतावले दिखते हैं तो वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अदावत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, क्योंकि बीजेपी ने भी प्रदेश में टीआरएस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इन सबके बीच तेलंगाना में एक चुनावी सर्वे आया है, जिसमें सत्ताधारी टीआरएस और बीजेपी के अलावा कांग्रेस और बीएसपी तक के लिए काफी कुछ संकेत मिल रहा है।

English summary

Pre-poll survey results in Telangama:If elections are held in Telangana now, BJP will have a big advantage. But, the government of TRS will remain