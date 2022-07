अखिलेश तो घर में घिरे हैं, पश्चिमी यूपी को साधने में लगे जयंत, 'फुलप्रूफ प्लान' समझिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 13 जुलाई: राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वह सेना में भर्ती की स्कीम 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं तो साथ ही दलितों के बीच अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा चुके हैं। जबकि, किसानों का मुद्दा तो उनकी पार्टी के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। यूं समझ लीजिए जयंत चौधरी ने 2024 की तैयारी अभी से ही गंभीरता से शुरू कर दी है। फिलहाल वह जिन तीन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, वे हैं - युवा, किसान और दलित। आरएलडी नेता ऐसे समय में सियासी तौर पर इतने सक्रिय हुए हैं, जब उनकी सहयोगी सपा के नेता अखिलेश यादव को घर में भी चुनौतियां मिल रही हैं और सहयोगी भी आंखें दिखा रहे हैं।

English summary

RLD leader Jayant Chaudhary has become very active in the politics of western Uttar Pradesh these days. He wants to increase the reach of the party among youth and Dalits.