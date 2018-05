लता मंगेशकर ने दी रमजान की बधाई तो मिली गाली, फैंस ने सिखाया यूजर को सबक

नई दिल्ली। भारत की 'स्वर कोकिला' और भारत रत्न से सम्मानित हो चुकीं गायिका लता मंगेशकर को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बॉलीवुड में हजारों गाने गा चुकीं लता मंगेशकर अब भले ही गायिकी से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो आज भी एक्टिव हैं। फिर चाहे किसी को जीत की बधाई देनी हो या किसी त्योहार की शुभकामनाएं अपने फैंस को देनी हों, लता मंगेशकर ट्विटर से सभी को विश करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सभी फैंस को रमजान के पाक महीने की बधाई दी, जिसपर एक यूजर ने उन्हें गाली दे दी।

Coming from someone on the auspicious occasion. 🙄

What’s wrong in wishing ramdan? If I wish ramdan to anyone then my loyalty to my religion will be in doubt?