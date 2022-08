जब इन स्टार्स ने खुद शेयर किया अपने बेडरूम का सीक्रेट, बोले- 'बिना कपड़ों के ही...'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 अगस्त: कुछ बॉलीवुड एक्टर्स कभी भी अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़े सीक्रेट बताने में हिचकिचाते नहीं। बात फिर चाहे अफेयर की हो, या उनके लाइफस्टाइल की.. एक्टर्स खुल कर बात करते हैं और फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को भी शेयर करते हैं। लेकिन फैंस को इनकी जिंदगी के हर सीक्रेट के बारे में नहीं मालूम होगा। इन सेलेब्स के कुछ ऐसे राज भी हैं, जिनपर यकीन करना शायद मुश्किल हो। सेलेब्स की जिंदगी से जुड़े राज में एक ये भी है कि कुछ बॉलीवुड सेबेल्स हैं, जिन्हें बिना कपड़ों के सोना बेहद पसंद है। जी हां! सिनेमा में कई सेलेब ऐसे हैं, जिन्हें कपड़े पहनकर सोना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आइये जानते हैं कौन हैं सिनेमा के वो सितारे, जिन्हें बिना कपड़ों के सोना बेहद पसंद है और वे इसका कारण भी बताते हैं।

English summary

There are some Bollywood stars, who love to sleep without clothes. These celebrities themselves have revealed their secrets through social media.