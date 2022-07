'इस हरकत के बाद अरेस्ट होंगे रणवीर और फिर....' जब बातों-बातों में शाहरुख खान के मुंह से निकले थे ये शब्द

Entertainment

मुंबई, 29 जुलाई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बहुत पहले ही इस बात को मान लिया था कि रणवीर सिंह अपनी अजीबोगरीब च्वॉइसेस के लिए गिरफ्तार हो सकते हैं। किंग खान को इस बात का अंदाजा शायद पहले ही लग चुका था कि एक्टर कभी बुरा फंस सकते हैं। ऐसे में एक्टर की बातें उस वक्त सच लगने लगीं, जब अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ कथित तौर पर अपनी न्यूड तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए मामला दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया।

Ranveer Singh is in the news for his nude photoshoot. Meanwhile, a statement of Shahrukh Khan is going viral, in which the actor has spoken about the arrest of Ranveer.