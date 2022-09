चाचा के निधन से बुरी तरह टूटे प्रभास, आंखों से नहीं रुके आंसू, Video कर रहा सबको इमोशनल

Entertainment

oi-Love Gaur

हैदराबाद, 11 सितंबर: सुपरस्टार प्रभास के चाचा और तेलुगु एक्टर कृष्णम राजू का रविवार को हैदराबाद के अस्पताल में निधन हो गया। साउथ के फेमस अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यूवी कृष्णम राजू ने 82 साल की उम्र में हैदराबाद में अंतिम सांस ली। उनके ऐसे चले जाने के बाद साउथ सिनेमा में शोक की लहर है। हर कोई उनके निधन से सदमे में हैं। वहीं की मौत से शॉक में है। एक्टर प्रभास अपने चाचा के जाने से बुरी तरह से टूट चुके हैं। अंकल के निधन पर उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। अपने स्टार की आंखों में आंसू देख फैंस भी भावुक हो गए हैं।

He is constantly crying😢💔really tired,drained,sitting n standing with recently operated knee😭😭

I know he is strong but i can't take it anymore seeing him like this🥺

Pls God be with ur beloved child n take the pain away from him🙏🙏#Prabhas

pic.twitter.com/H2HbYNt2sC