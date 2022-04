'वो लगातार खुद को साबित कर रहा है', अख्तर ने बताया पंत-राहुल-बुमराह के बजाय कौन है भारतीय कप्तान का दावेदार

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के लिये पिछले कुछ समय में काफी बदलाव देखने को मिला है, जहां पर कई नये खिलाड़ियों को मौका मिला है तो वहीं पर विराट कोहली से तीनों प्रारूप की कमान रोहित शर्मा को सौंप दी गई है। इस बीच केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को भविष्य के कप्तान के रूप में देखते हुए उपकप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चयनकर्ताओं ने भी साफ किया है कि वो भविष्य में कप्तानी की दावेदारी के रूप में इन खिलाड़ियों की ओर देख रहे हैं।

इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि चयनकर्ताओं को इन 3 खिलाड़ियों के अलावा भी एक और विकल्प रखना चाहिये जो आईपीएल 2022 में अपनी कप्तानी से लगातार काबिलियत को साबित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2022 के दौरान 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 9 ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अब तक एक भी खिताब नहीं जीता है।

English summary

Shoaib Akhtar bats for KKR youngster to become new Captain of India says he is proving his worth in IPL 2022