जर्मन कैथोलिक पादरियों पर यौन शोषण के 5,700 मामले, रिपोर्ट में दावा

बर्लिन, 14 जून : जब दुनिया में धर्म के ठेकेदार ही बच्चों पर गलत निगाह रखने लगे तो आप किस पर विश्वास करेंगे। इस घोर कलयुग में कौन शैतान किस वेश में होगा कह नहीं सकते हैं। बस ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। जर्मनी के कैथोलिक चर्च (Catholic Church) को हाल के वर्षों में ऐसी कई रिपोर्ट्स ने हिला कर रख दिया है, जहां पर पादरी द्वारा बच्चों के साथ व्यापक दुर्व्यवहार के मामले उजागर हुए हैं।

क्या कहती है रिपोर्ट

सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन धर्मप्रांत मुएनस्टर (German diocese of Muenster) में कम से कम 600 युवाओं को कैथोलिक पादरियों (Catholic Priests) द्वारा दुर्व्यवहार के पीड़ित के रूप में दर्ज किया गया लेकिन पीड़ितों की वास्तविक संख्या 10 गुना अधिक हो सकती है। मुएनस्टर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मप्रांत के पास 610 दुर्व्यवहार पीड़ितों के आधिकारिक रिकॉर्ड हैं। यह संख्या 2018 के पिछले अध्ययन में दिए गए संकेत से लगभग एक तिहाई अधिक है। हालांकि, अध्ययन में शामिल इतिहासकार नताली पॉवोरोज़निक ने कहा कि सूबे में लगभग 5,000 से 6,000 लड़कियां और लड़के पीड़ित हो सकती हैं।

5,700 यौन शोषण के मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, चर्च के पुरोहित-वर्ग के 196 पुरुष सदस्यों (इनमें 183 पादरी) द्वारा यौन शोषण के कम से कम 5,700 व्यक्तिगत कृत्य किए गए थे। इसमें शामिल पादरियों में से पांच प्रतिशत सीरियल अपराधी पाए गए। जिन्होंने दस से अधिक मासूम लोगों के साथ गलत काम को अंजाम दिया। वहीं, दस प्रतिशत से कम लोगों को कानूनी परिणाम का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1960 और 1970 के दशक के दौरान दुर्व्यवहार चरम पर था, सूबे में प्रति सप्ताह औसतन दो मामले घटे। चार पीड़ितों में से तीन लड़के थे, जिनमें से अधिकांश 10 से 14 वर्ष के बीच के थे। साथ ही इससे जुड़े कई मामलों का भी खुलासा हुआ है।

धर्माध्यक्ष शुक्रवार को करेंगे विस्तार से टिप्पणी

मुएनस्टर के धर्माध्यक्ष फेलिक्स जेन शुक्रवार को अध्ययन पर विस्तार से टिप्पणी करने वाले हैं। सोमवार को एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया में, जेन ने कहा कि वह "स्वाभाविक रूप से उन गलतियों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे जो मैंने खुद यौन शोषण से निपटने में की थीं। जर्मनी के कैथोलिक चर्च को हाल के वर्षों में ऐसी कई रिपोर्ट्स ने हिला कर रख दिया है, जिनमें पादरियों ने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया था।

