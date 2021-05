कहां गायब हो गई कोवैक्सिन की 4 करोड़ डोज ? दावों और आंकड़ों ने बढ़ाई उलझन

India

नई दिल्ली, 28 मई: कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन कोवैक्सिन के प्रोडक्शन और उससे अबतक हुए टीकाकरण के आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर है कि मामला बहुत ही ज्यादा उलझ गया है। कम से कम 4 करोड़ डोज का पता नहीं लग पा रहा है कि वह कहां है? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया ? दिक्कत ये है कि इस वैक्सीन की दूसरी डोज के बीच अंतर रखने के लिए सरकार ने सिर्फ 28 दिन ही निर्धारित कर रखे हैं। ऐसे में जिन लोगों की दूसरी डोज का समय आ गया है, वह परेशान हो रहे हैं। लेकिन, कोवैक्सिन सेंटर वैक्सीन नहीं है का बोर्ड लगाए हुए हैं। इतने बड़े देश में मांग के मुकाबले में उत्पादन कम हो पाने की बात तो समझ में आती है। लेकिन, दावों के मुताबिक जितनी वैक्सीन स्टॉक में होनी चाहिए वह क्यों नहीं है ?

There is a huge difference in the production of Covaxin and the vaccination done so far, at least 40 million doses are missing