Happy Birthday Nawazuddin: जब बनना पड़ा वॉचमैन, जानिये 'मांझी' के संंघर्ष की कहानी

मुंबई, 19 मई: कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां 'वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उस के चोट का गहरा निशान है' एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर बखूबी जमती हैं। संघर्ष कर बॉलीवुड में पहुंचने वाले नवाजुद्दीन आज जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है। छोटे-मोटे रोल्स से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नवाजुद्दीन आज फिल्मों में लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। नवाजुद्दीन को उम्दा अभिनय के चलते कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन कम ही लोग होंगे, जो उनके निजी जीवन के संघर्षों के बारे में जानते होंगे। चलिए आपको बताते हैं नवाजुद्दीन की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में..

Life and career details of Nawazuddin Siddiqui on his birthday. He has proved his mettle by unconventional roles and creating is niche in the film industry.