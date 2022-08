IND VS ZIM: गिल ने जैसे तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, Twitter पर ट्रेंड हुई सारा, बोले लोग- शादी पक्की हो गई क्या?

Cricket

oi-Ankur Sharma

स्पोर्ट्स डेस्क, 24 अगस्त। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में इतिहास रचने वाले टीम इंडिया के डैशिंग ओपनर शुभमन गिल इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी शानदार पारी के मुरीद हुए उनके फैंस जमकर उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में गिल ने 97 गेंदों पर 130 रन की शानदार पारी खेली और अपने वनडे करियर का पहला सैकड़ा मात्र 82 गेंदों पर जड़ा, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल है।

English summary

IND VS ZIM: Shubman Gill breaks Sachin Tendulkar's 24-year-old record. As Shubman Gill broke Sachin's record, Sara trended on Twitter, people said - is the marriage confirmed?.Sara and Shubhman had allegedly dated each other in the past.