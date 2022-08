Vinod Kambli Financial crisis: कांबली ने अपनी ही बीवी से की है दो बार शादी, सचिन पर भी लगा चुके हैं कई आरोप

Cricket

नई दिल्ली, 18 अगस्त। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, वजह है उनका हालिया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि वो और उनका परिवार इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वो पूरी तरह बीसीसीआई की तरफ से मिल रही 30 हजार रुपये पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, उन्हें काम की दरकार है। उनकी माली हालत के बारे में उनके अजीज मित्र सचिन तेंदुलकर समेत कई लोगों को पता भी है।

English summary

Vinod Kambli is Facing Financial crisis, Kambli's only source of income is the ₹30000 pension. He has married his own wife twice, has also leveled many allegations against Sachin Tendulkar. read details.