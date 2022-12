बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से बाहर होने की कगार पर रोहित शर्मा, ये खिलाड़ी ले सकता है जगह

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे की चोट ठीक होने में कुछ वक्त ले सकती है और वे बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज को मिस कर सकते हैं। भारत ए का कप्तान उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आ सकता है।

भारत के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से बाहर होने के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर होने के लिए भी रेडी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर टेस्ट मैचों की संख्या में जितना हो सके उतना इजाफा करने की ओर देख रहे रोहित के लिए उनकी ढलती उम्र के साथ गिरती फिटनेस पहले ही चिंता का विषय थी लेकिन फिलहाल अंगूठे की चोट ने उनको तुरंत बाहर बैठा दिया है। ये अंगूठा डिस्लोकेट हो गया है ऐसे में केएल राहुल तीसरे मैच में कप्तानी करेंगे।

रोहित ने 28 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर भारत को जिताने की भरसक कोशिश की लेकिन वे दूसरे वनडे में 5 रनों की हार को रोक नहीं पाए।

भारत के लिए हालांकि सबसे बड़ी चिंता टेस्ट मैच होंगे जहां अगर रोहित समय पर नहीं उबरते हैं तो चयनकर्ता टीम में उनके बैकअप के तौर पर भारत ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को बुलाने का फैसला कर सकते हैं।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने पीटीआई से कहा, अभिमन्यु ईश्वरन ने मौजूदा ए टेस्ट सीरीज में लगातार दो शतक जड़े हैं और वह सलामी बल्लेबाज हैं। पूरी संभावना है कि वह टीम के रडार में रहेंगे।

ईश्वरन रेड बॉल क्रिकेट में अच्छे उभरते हुए बल्लेबाज हैं जिन्होंने बांग्लादेश ए के खिलाफ दो चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट में लगातार शतक बनाए हैं और पहले इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे।

शमी और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर भी चोटिल हैं। शमी की जगह पर भारत ए के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बंगाल के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार या उमरान मलिक आ सकते हैं। रवींद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल पहले से ही टीम में हैं, लेकिन सौरभ कुमार को ए टीम से बैकअप लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में बुलाया जा सकता है।

देखना होगा सिलेक्टर सूर्यकुमार यादव को टेस्ट मैचों में मौका देने की आउट ऑफ बॉक्स सोच दिखाने की हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। सबने देखा है कि इंग्लैंड ने वनडे और टी20 स्टाइल में टेस्ट क्रिकेट खेलकर लाल गेंद फॉर्मेट को कैसे नया आयाम दे दिया है।

