पटना: लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सेना के जवान को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

Patna

oi-Rahul Goyal

पटना, 18 अगस्त: बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेलगाम हो चले हैं। बुधवार 17 अगस्त को कोचिंग से लौट रही एक 16 वर्षीय छात्रा की हत्या के कुछ ही घंटों बाद गुरुवार 18 अगस्त को अपराधियों ने सेना के जवान की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौका-ए-वारदात से फरार हो गए। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

इस वारदात की खबर मिलते ही जवान के घर में कोहराम मच गया। वहीं, पुलिस लूटपाट समेत अन्य पहलुओं की तफ्तीश में जुट गई है। यह वारदात पटना के कंकड़बाग थाना इलाके के ओल्ड बायपास स्थित चंदन ऑटोमोबाइल्स के पास हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बबलू कुमार मूल रूप से राघोपुर के चांदपुरा गांव के निवासी बबलू पाटलिपुत्र स्टेशन की ओर बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी।

Bihar | An Army jawan, Bablu Kumar shot dead by two bike-borne men allegedly during a loot attempt today around 3am near Chiraiyatand Bridge under Kankarbagh Police Station limits in Patna. He was on his way to board Rajdhani Express to Guwahati. Investigation by local Police on. pic.twitter.com/ELKRCNyWJI