Watch: दुनिया को संबोधित करते हुए गलत भाषण पढ़ने लगे UN चीफ, देखिए फिर क्या हुआ?

UN chief's Cop27 address: दुनियाभर के नेताओं के साथ अकसर ऐसा होता है, जब वो गलत भाषण पढ़ने लगते हैं और बीच भाषण में उन्हें अहसास होता है, कि वो गलत भाषण पढ़ रहे है और फिर वो शर्मिंदा होते हैं। ऐसा ही हुआ है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ, जब जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में बेहद महत्वपूर्ण भाषण देते वक्त उन्होंने गलत भाषण पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्हें महसूस हुआ, कि उनके भाषण में कुछ को गड़बड़ है।

गलत भाषण पढ़ने लगे यूएन चीफ

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में गलत भाषण पढ़ने लगे। इस वक्त जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 मिस्र के शर्म अल-शेख में हो रहा है, जिसमें दुनियाभर के नेता और अधिकारी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी दौरान एक सत्र में उद्घाटन भाषण देते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने अपने लिखित भाषण को पढ़ने के दौरान गलती कर दी और गलत भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना भाषण पढ़ना शुरू करते हुए कहा कि, "दुनिया जलवायु संकट के खिलाफ रेस में हार रही है, लेकिन मैं आपकी वजह से आशान्वित हूं। आप निर्णय लेने वालों को जवाब देने में अथक काम कर रहे हैं।" लेकिन, तभी उन्हें लगने लगा, कि उनके भाषण में आगे जो बातें लिखी हुई हैं, वो आज के कार्यक्रम की नहीं हैं।



Guterres at #COP27: "The world is losing the race against the climate crisis, but I'm hopeful because of you." (checks notes)

"I think that I was given the wrong speech" https://t.co/CNbH6F8bv7 pic.twitter.com/OeriWnIkDT