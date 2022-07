दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, कराची में इमरजेंसी लैंडिंग

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 जुलाई: राजधानी दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-11 में तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी कराची (पाकिस्तान) में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्पाइसजेट कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी देते हुए बताया कि कोई आपात स्थिति घोषित नहीं की गई और विमान की सामान्य लैंडिंग हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। स्पाइसजेट की दिल्ली-दुबई उड़ान को कराची की ओर मोड़ दिया गया था क्योंकि फ्यूल इंडिकेटर खराब हो गया था।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्पाइसजेट प्रवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि स्पाइसजेट B737 विमान (दिल्ली-दुबई) को कराची की ओर मोड़ दिया गया है। इंडिकेटर लाइट खराब होने की वजह से विमान कराची में सुरक्षित उतर गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है।



No emergency was declared & aircraft made a normal landing. There was no earlier report of any malfunction with the aircraft. Passengers have been served refreshments. A replacement aircraft is being sent to Karachi that will take the passengers to Dubai: SpiceJet Spokesperson