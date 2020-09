सरकारी पदों पर पहले की तरह जारी रहेगी भर्ती, नहीं लगाई कोई रोक: केंद्र ने किया स्पष्ट

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में भारी गिरवट और वर्तमान वित्तीय हालात के चलते देश के युवाओं को रोजगार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी महकमों में निकलने वाली सरकारी नौकरियों पर रोग लगा दी है। लेकिन अब खुद वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जगहों को भरने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। रकारी एजेंसियों जैसे एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियां पहले की ही तरह की जाएंगी।

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ किया है कि भारत सरकार में खाली पदों को भरने के लिए किसी भी नई भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है। मंत्रालय ने बताया कि व्यय विभाग (04 सितंबर 2020) का जो सर्कुलर है, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। गौरतलब है कि शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी एक निर्देश में कहा गया था कि वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है।

There is no restriction or ban on filling up of posts in Govt of India. Normal recruitments through govt agencies like Staff Selection Commission, UPSC, Railway Recruitment Board, etc will continue as usual without any curbs: Ministry of Finance (1/2) pic.twitter.com/Cp2oefr3fr