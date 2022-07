जानिए कौन हैं अकांक्षा पुरी, जो बनेंगी मीका सिंह की राजकुमारी? पहले भी अफेयर को लेकर रही हैं चर्चा में

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 जुलाई। जाने माने गायक मीका सिंह इन दिनों अपने स्वयंवर 'मीका दी वोटी' को लेकर चर्चा में हैं। शो में अब केवल चार राजकुमारियां बचीं हैं लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मीका सिंह की तलाश पूरी हो गई है और उन्हें अपनी जीवनसंगिनी मिल गई है।

English summary

Swayamvar – Mika Di Vohti is an Indian reality show broadcast on Star Bharat Hosted by Shaan.Know who is Akanksha Puri, who will become Mika Singh's princess? Have been in discussion about affair before. Here is full details.