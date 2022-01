बीजेपी की पहली लिस्ट के कई नाम आये सामने, जानिए किस उम्मीदवार को मिली टिकट: रिपोर्ट

Uttar Pradesh

लखनऊ, जनवरी 13। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट का इंतजार अभी तक जारी है। भाजपा में टिकट और सीट बंटवारे को लेकर गहन मंथन चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंगों का दौर जारी है। इस बीच खबर है कि भाजपा हाईकमान ने पहली लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं और उसे कभी भी जारी किया जा सकता है। इस बीच इंडिया टीवी ने दावा किया है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के नामों को फाइनल कर लिया है और लिस्ट के कुछ उम्मीदवारों के नाम भी इंडिया टीवी ने जारी किए हैं।

आपको बता दें कि अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन इंडिया टीवी ने इन्हीं उम्मीदवारों के नाम बीजेपी हाईकमान से फाइनल होने का दावा किया है। इंडिया टीवी का दावा है कि इस लिस्ट सीएम योगी और पीएम मोदी ने फाइनल किया है।

इन उम्मीदवारों को मिल सकता है टिकट

- कैराना से मृगांका सिंह

- थानाभवन से सुरेश राणा

- सरधाना से संगीत सोम

- बुढ़ाना से उमेश मलिक

- मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल

- शामली से तेजेंद्र सिंह

- चरथावल से नरेंद्र कश्यप

- तुरकाजी से प्रमोद उठवाल

- खतौली से विक्रम सैनी

- मीरापुर से प्रशांत गुर्जर

- हस्तिनापुर से दिनेश खटीक

- सिवालखास से मनजिंद्र पाल सिंह

- गाजियाबाद से अतुल गर्ग

- नोएडा से पंकज सिंह

- खिठौर से सत्यवीर त्यागी

- छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी

- मेरठ कैंट से अनिल अग्रवाल

- मथुरा से श्रीकांत शर्मा

-साहिबाबाद से सुनील शर्मा

- अतरौली से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह

- मेरठ शहर से सुनील भराला

- फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबू लाल

- बरौस से केपी मलिक

- बागपत से योगेश थांवा

- मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर

- लोनी से नंद किशोर गुर्जर

- मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी

- मोदीनगर से मंजू

- हापुड़ से विजय पाल आढ़ती

