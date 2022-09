झारखंड: बसंत सोरेन की अयोग्यता पर EC ने भेजी राज्यपाल को राय

India

oi-Love Gaur

रांची, 10 सिंतबर: झारखंड सरकार और यहां की राजनीति की चर्चाएं देशभर में हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही उनके भाई बसंत सोरेन की भी सदस्यता खतरे में। ऐसे में अ बसंत सोरेन के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय भेजी है।

न्यूज एजेंसी एएआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को झामुमो विधायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन (उनकी अयोग्यता के संबंध में) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के 9A के तहत अपनी राय भेजी है। अब राज्यपाल को ECI की राय पर निर्णय लेना होगा।

ECI sent its opinion to Jharkhand Governor Ramesh Bais on JMM MLA & Jharkhand CM Hemant Soren's brother, Basant Soren (regarding his disqualification) under 9A of Representation of People Act, 1951. Now Governor will have to take a call on the opinion of ECI: Sources

