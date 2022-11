'वरना, ऐसे आफताब हर शहर में पैदा होंगे', असम सीएम सरमा ने पीएम मोदी को लेकर दिया बयान

India

oi-Love Gaur

Assam CM Himanta Biswa Sarma On Shraddha Case: दिल्ली में अपने प्रेमी के साथ रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वाकर की निर्मम हत्या का मामला पूरे देश में सुनाई दे रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह श्रद्धा के प्रेमी आफताब की दरिंदगी की बातें हो रही हैं। अब इस जघन्य अपराध की गूंज गुजरात चुनाव अभियान में भी गूंजने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कच्छ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आफताब के मामले पर लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं है, तो आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे।

6 महीने पहले 18 मई को आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। खुद को बचाने के लिए उसने लाश के 35 टुकड़े किए और फिर उनको फ्रिज में रखने के बाद 18 दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग इलाके में फेंकता रहा। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं अब इस मामले में असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर आज देश में एक मजबूत नेता नहीं है, देश को मां के रूप में सम्मान देने वाली सरकार नहीं है, तो ऐसे आफताब हर शहर में उभरेंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे।

#WATCH | If today the country does not have a strong leader, a govt that respects nation as a mother, such Aftabs will emerge in every city and we will not be able to safeguard our society: Assam CM Himanta Biswa Sarma on Shraddha Murder Case (18.11.22) pic.twitter.com/HwZQn0BssF