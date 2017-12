जम्मू-कश्मीर: सड़क हादसे में 4 जवानों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा जम्मू-कश्मीर के बनिहाल इलाके में श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर हुआ।

इस सड़क दुर्घटना में चार सेना के जवानों की मौत हो गई जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सेना के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे कि तभी बनिहाल के निकट उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाड़ी में सवार चार जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जवान घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए बनिहाल अस्पताल में भेजा गया। हादसे के शिकार हुए जवानों की पहचान हो गई है।

Jammu & Kashmir: Four army personnel dead and one seriously injured in a road accident on Srinagar-Jammu highway near Banihal