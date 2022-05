Muskmelon : सरदा खरबूजे की खेती में फसल सड़ने की टेंशन नहीं, मार्केट में अच्छी डिमांड

Agriculture

नई दिल्ली, 28 मई : सरदा खरबूजे की खेती (Muskmelon) उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो फसलों के खराब होने से नुकसान झेलते हैं। सरदा खरबूजे की खेती का सबसे आकर्षक पहलू है कि साल में तीन बार इसकी खेती की जा सकती है। मार्केट में सरदा खरबूजे की डिमांड भी अच्छी होती है। ऐसे में किसानों की इनकम में सुधार की गुंजाइश भी है। सरदा खरबूजे की फसल तैयार होने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ 25-30 दिनों की होती है। ऐसे में किसानों को किसी दिन फसल की तुड़ाई के बाद पूरी बिक्री न होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। सलाद खाने के शौकीन लोग सरदा खरबूजे को काफी पसंद करते हैं। जानिए कैसे मौसम और मिट्टी में होती है सरदा खरबूजे की खेती...

