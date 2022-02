3D Video:देखिए निर्माण के बाद कितना भव्य दिखेगा अयोध्या का राम मंदिर, कल्पना से भी सुंदर

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अयोध्या, 14 फरवरी: अयोध्या में पवित्र राम मंदिर का निर्माण करवा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक थ्री डी वीडियो जारी किया है, जिससे जाहिर होता है कि तैयार होने के बाद यह मंदिर कैसा दिखेगा। क्योंकि इससे करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी हुई है। बता दें कि 2023 के अंत से इस मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए खुल जाने के आसार हैं और 2025 तक पूरा मंदिर परिसर बनकर तैयार होना है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जन्मभूमि परिसर में दिन-रात निर्माण की गतिविधि जारी है। भव्य राम मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को रखी थी। (वीडियो अंत में देखिए)

English summary

3D video of Ram temple under construction in Ayodhya released, after it is ready, the birthplace of Lord Ram Lalla will look more beautiful and grand than imagined