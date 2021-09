UP में अखिलेश यादव को मिल गई ओवैसी की काट, मुस्लिम वोट बैंक को ऐसे संभालेगी सपा

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 19 सितंबर: बिहार में पांच सीटें पाकर जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारने का ऐलान किया तो सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को ही लगा था। क्योंकि, संदेश स्पष्ट था कि ओवैसी मुस्लिम वोट काटने आ रहे हैं और नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा। भाजपा-विरोधी हमेशा से ओवैसी को बीजेपी का एजेंट साबित करने की भी कोशिशों में लगे रहते हैं, चाहे बिहार में चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक स्पीकर के पद के लिए विपक्ष के साथ ही क्यों ना खड़े हो चुके हों। लेकिन, लगता है कि ओवैसी के चलते अखिलेश यादव को जो शुरुआती चिंता हुई थी, उसकी काट उन्होंने खोज ली है। उन्हें अपने मुस्लिम-यादव वोट बैंक को एकजुट रखने का फॉर्मूला हाथ लग चुका है।

English summary

In Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav and his SP have tried to shake the plans of Asaduddin Owaisi by inducting veteran Muslim leaders into the party