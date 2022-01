1 टेस्ट भारत जीता, 1 साउथ अफ्रीका, अब कार्तिक, पोलाक ने बताया तीसरे मैच के विजेता का नाम

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों दूसरे टेस्ट मैच में हार का सामना क्या करना पड़ा अचानक पूरी सीरीज के समीकरण ही बदल गए। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से अब बराबर हो चुकी है और सवाल यह है कि तीसरे मैच में विजेता बनने के लिए कौन फेवरेट है?

क्या भारतीय टीम पहली बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने जा रही है या फिर जोहांसबर्ग वाली कहानी ही आगे बढ़ेगी और नतीजा वही ढाक के तीन पात रहेगा?

English summary

India and South Africa on 1-1, now Dinesh Karthik, Shaun Pollock told the name of the winner of the third match