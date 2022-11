MP: खाद की लाइन में लगे-लगे एक किसान का दम निकला, कई दिन से लगा रहा था चक्कर

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Madhya Pradesh के छतरपुर जिले की बिजावर कृषि मंडी में खाद की किल्लत के चलते किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। गुरुवार को एक किसान सुबह से दोपहर तक लाइन में खड़ा रहा, जिस कारण उसकी तबियत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार किसान को हार्ट अटैक आया था।

Chhatarpur जिले के बिजावर कृषि मंडी की गोदाम से किसानों को खाद बांटा जाता है। बीते करीब दो महीने से किसान यहां खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को खाद लेने के लिए आए 40 वर्षीय किसान दयाराम अहिरवार सुबह 9 बजे लाइन में लग गए थे। लाइन में लगे-लगे दोपहर करीब ढाई बजे अचानक उनकी तबियत खराब होने लगी। दयाराम को चक्कर आने लगे। उन्हें साथी अस्पताल लेकर बिजावर अस्पताल पहुंचे थे। यहां डॉक्टरों ने दयाराम को माइनर अटैक बताया और छतरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया था। हालांकि जब तक दयाराम को अस्पताल से रेफर किया जाता, उनकी जान निकल गई।

आम आदमी पार्टी ने मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन को घेरा

किसान की तबियत बिगड़ने की जानकारी लगते ही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और किसान दयाराम के परिजन से मुलाकात कर दिलासा दी। इधर मंडी पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने निरीक्षण कर यहां की अव्यवस्थाओं और गड़बड़ियों को उजागर किया। किसान की मौत को लेकर मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन को घेरा व मृतक किसान के परिवार की आर्थिक सहायता की मांग की है।

Farmers are worried about the shortage of fertilizers in MP. In Chhatarpur district of Bundelkhand, a farmer lost his life while waiting in line for fertilizer. After the incident, all the claims of the administration and the government are under question.