Panna Tiger Reserve: कभी टाइगर तो कभी तेंदुआ रोक लेता है रास्ता, भालू भी सैलानियों को लुभा रहे

Panna Tiger Reserve पन्ना टाइगर रिजर्व में सुबह और शाम को साइटिंग के दौरान वनराज के खूब दीदार हो रहे हैं। रिजर्व के अलग-अलग इलाकों में कभी शावकों को घुमाने निकली मादा, तो कभी पहाड़ों पर वनराज तो तेंदुओ और भालुओं को देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मड़ला और हिनौता रेंज में टाइगर देखने को मिलते हैं। सुबह और शाम को टाइगर सफारी के लिए आने वाले देशभर के पर्यटकों को यहां बाघ फैमिली के नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है।

English summary

Vanraj is seen a lot during morning and evening sightings in Panna Tiger Reserve. In different areas of the reserve, sometimes the female came out to roam the cubs, and sometimes the tourists are thrilled to see the Vanraj and leopards and bears on the mountains.