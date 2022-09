पीएम मोदी-नेतन्याहू की इस प्रसिद्ध फोटो पर इजरायल का बड़ा फैसला

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 26: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत और इजरायल काफी करीब आ गये हैं और दोनों देशों के बीच की दोस्ती अब सैन्य और रणनीतिक भी हो चुकी है। खासकर साल 2017 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा ने दोनों देशों के बीच जमी बर्फ तोड़ दी थी और इजरायल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पीएम मोदी की दोस्ती और समुद्र किनारे बीच पर खींची गई तस्वीर आज भी दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध को बयां करती है। वहीं, इजरायल भी मानता है, कि भारत के साथ दोस्ती को दर्शाने के लिए ये तस्वीर ऐतिहासिक है।

English summary

The Israeli embassy has said that the famous beach picture of PM Modi and former Israeli PM Netanyahu will remain in the embassy.