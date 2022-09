शी जिनपिंग ही बनेंगे चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति, रास्ते के सारे कांटे किए साफ, पार्टी में मचाया गदर!

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, सितंबर 26: अपने रास्ते के तमाम कांटों को हटाकर शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन सभी अटकलों को खत्म कर दिया है, जिनमें आशंका जताई गई थी, कि शी जिनपिंग का तगड़ा विरोध हो रहा है और शायद अब वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लेकिन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 20वीं कांग्रेस की बैठक के आयोजन का ऐलान कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 अक्टूबर को चीन कम्युनिस्ट पार्टी की 20 कांग्रेस की बैठक होगी, जिसमें शी जिनपिंग के नाम का ऐलान किया जाएगा और इसके साथ ही तय हो गया है, कि शी जिनपिंग ने अपने तमाम विरोधियों का सफाया कर दिया है।

English summary

Know how Xi Jinping paved the way within the Chinese Communist Party to become President for the third time in a row?