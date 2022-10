लैंडिंग से पहले क्षतिग्रस्त हुआ विमान! बीच आसमान में अटक गईं सांसें, जानें फिर कैसे बची जान

International

oi-Artesh Kumar

चिली (Chile) की राजधानी सेंटियागो (Santiago) में एक विमान भारी तूफान में फंसने की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक एक LATAM एयरबस A320 (LA1325, LATAM Airlines) ने जब शहर से उड़ान भरी तो आसमान में भारी ओलावृष्टि पड़ने की वजह से विमान का इंजन, विंडशील्ड और रेडोम (windshield, engine and radome) को काफी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में यात्री और चालक दल के सदस्यों को खरोंच तक नहीं आई।

English summary

LATAM Airbus A320 suffered substantial damage to its windshield, engine and radome after flying through a hail storm. Due to the heavy turbulence, almost the entire nose radome had broken away. The Airbus A320-200 with registration CC-BAZ performing flight LA1325 from Santiago in Chile to Asuncion, Paraguay with 48 people on board.