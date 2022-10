उत्तर कोरिया 'न्यूक्लियर टेस्ट'की कर रहा तैयारी, IAEA ने दिए संकेत, टेंशन में आई दुनिया

International

oi-Artesh Kumar

उत्तर कोरिया (North Korea) कभी भी परमाणु बम( Nuclear Test) का परीक्षण कर सकता है। अभी तक तो वह सिर्फ मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले से ही तानाशाह किम जोंग उन पर नाराज थे और दक्षिण कोरिया टेंशन में था। अब जो खबर आ रही है उससे दोनों देशों का पारा हाई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख का कहना है कि उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने की संभावना है जिसको लेकर पूरी दुनिया अपनी सांस रोके खड़ी। इस खबर ने एक बार फिर से दुनिया को मुसिबत में डाल दिया है।

English summary

The world is holding its breath over the possibility North Korea might carry out a nuclear bomb test, the head of the United Nations’ nuclear watchdog, the International Atomic Energy Agency (IAEA), has said.