पबजी बैन हुआ तो सोशल मीडिया पर आई जॉक्स की बाढ़, शेयर हो रहे ऐसे-ऐसे मजेदार मीम्स

नई दिल्ली। भारत सरकार ने बुधवार को लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी और दूसरे 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। चीन के साथ एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार की ओर से बैन लगाने की वजह सुरक्षा को खतरा बताया गया है। इन एप्स, खासतौर से पबजी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बात हो रही है। ट्विटर पर पबजी पर बैन ट्रेंड में हैं। पबजी पर बैन को लेकर बहुत से चुटकुले शेयर हो रहे हैं। इन मीम्स को पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

सरकार ने पहले भी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे। कुछ समय पहले 59 ऐप को बैन किया था जिसमें लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी शामिल था। पबजी बैन होने के बाद ट्विटर पर #Pubg टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं-

Indian Government banned #PUBG Le PubG players :- pic.twitter.com/meefUW5jgA — Sudhanshu Ranjan Singh (@memegineers_) September 2, 2020

#PUBG banned in India, Meanwhile Indian Parents be Like pic.twitter.com/umvmLUPn2Z — Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) September 2, 2020

#Hacked #pubgban #pubg_banned Modiji VS Student Modiji - NEET, JEE exam in Corona

Students- One million dislikes Modiji - Ban on PUBG

Students - Twitter account haked *Meanwhile students be like - pic.twitter.com/3UVi8EBIk2 — Darshan Shrikhande (@DarshanShrikha2) September 3, 2020

#pubg_banned 😃😃

And #Modiji won the heart of all the Indian Parents pic.twitter.com/ABpsrshVui — Amit Singh (@singhaamit840) September 3, 2020

The boy who spent 16 lakh on his inventory : #pubg_banned pic.twitter.com/KYNCF0Av4l — Nikhil Talhar (@cancel_karo_yar) September 3, 2020

1-Government conducted jee main exam

2-Students disliked maan ki baat 3-they banned pubg

4- @narendramodi Twitter handle got hacked #NATION_HATES_MODI #pubg_banned pic.twitter.com/VQ8xNCj4uP — Memeswala (@thememeswala05) September 3, 2020

