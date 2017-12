Gujarat election 2017: पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले युवाओं से की ये खास अपील

नई दिल्ली। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। प्रदेश की कुल 182 विधानसभा सीटों में से इस चरण में 89 सीटों पर 977 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से चुनावों में भारी मतदान करने की अपील की है। पहले फेज कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पहले चरण में कांग्रेस बढ़त ले लेती है तो उसे अगले चरण में आसानी होगी।

वोटिंग शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, 'आज गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान हैं। आप सब वोट करें जिससे कि वोटिंग का रिकॉर्ड बन जाए। मैं खास तौर से युवाओं से कहूंगा कि वो आएं और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें।'

Phase 1 of Gujarat polls begin. Urging all those voting today to turnout in record numbers and vote. I particularly call upon youngsters to exercise their franchise.