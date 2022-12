Gujarat polls result: अपनी नंद को पछाड़ जीत की ओर बढ़ रही हैं रीवाबा जडेजा, कहा- गुजरात को BJP से उम्मीदें हैं

जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की उम्मीदवार रीवाबा जडेजा करीब 31 हजार वोटों से आगे चल रही हैं। इस सीट पर उनकी नंद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं, जो तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात में बीजेपी अभी तक 20 से अधिक सीटें जीत गई है।

Gujarat Election result 2022 गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2 बजे तक की मतगणना के बाद बीजेपी 22 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि 136 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है और 14 पर आगे चल रही है। आप के खाते में अभी एक भी सीट नहीं आई है। हालांकि वो 5 सीटों पर लीड कर रही है। इन नतीजों के बीच गुजरात की सबसे वीआईपी सीट में से एक जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की उम्मीदवार रीवाबा जडेजा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं।

जामनगर का चुनावी परिणाम

आंकड़ों के मुताबिक, 2 बजे तक की मतगणना के बाद रीवाबा जडेजा ने इस सीट पर करीब 31 हजार से भी अधिक वोटों की बढ़त बनाई है। यहां दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और तीसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार है, जो रीवाबा की ही रिश्तेदार है। आपको बता दें कि रीवाबा जडेजा टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं, जो लंबे समय से बीजेपी में हैं। जडेजा की बहन भी इसी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं।

चुनावी परिणाम पर रीवाबा की प्रतिक्रिया

जामनगर के चुनावी परिणाम पर रीवाबा जडेजा की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है, "जिन लोगों ने मुझे एक उम्मीदवार के रूप में खुशी-खुशी स्वीकार किया, मेरे लिए काम किया, लोगों तक पहुंचा और लोगों से जोड़ा - मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सभी की जीत है।" रीवाबा ने आगे कहा कि बीजेपी ने पिछले 27 साल गुजरात में जिस तरह से काम किया और गुजरात मॉडल की स्थापना की, लोगों को लगा कि वे केवल बीजेपी के साथ विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात बीजेपी के साथ था और आगे भी रहेगा।

