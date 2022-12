शिवराज के मंत्री बोले, कांग्रेस ने देश का सांस्कृतिक वैभव नष्ट किया, उसी की सजा मिल रही

गुजराज विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर, मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई गईं। मंत्री ने सभी को बधाई दी।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत को मप्र के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे कार्यकर्ताओं का सौ प्रतिशत समर्पण और जनता का भरोसा बताया है। मंत्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश के सांकृतिक वैभव को नष्ट करने की सजा अब देश की जनता दे रही है। सागर में गुजरात में शानदार जीत पर खुशियां मनाई गई।

गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की एकतरफा विजय पर भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में सागर में जश्न मनाया। पद्माकर सभागार के प्रांगण में सभी ने आतिशबाजी की, मिठाइयां वितरित कीं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात के इस चुनाव में भाजपा संगठन और प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने सौ प्रतिशत समर्पण से कार्य करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब कांग्रेस को अतीत के गर्त में भेज चुकी है। कांग्रेस को देश के सांस्कृतिक वैभव को नष्ट करने की सजा देश की जनता दे रही है।

English summary

In Madhya Pradesh, Shivraj Singh's special warlord minister Bhupendra Singh has termed the humiliating defeat of the Congress in the Gujarat elections as his punishment. Singh said that the Congress destroyed the cultural heritage of the country, that is why the public is punishing it. BJP workers also celebrated the victory in Sagar.