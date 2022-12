गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 ने आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए गुजरात की जनता का आभार जताया हुए कहा है कि वे जीवनभर ऋणि रहेंगे।

गुजरात चुनाव ने आम आदमी पार्टी के लिए इतिहास रच दिया। पार्टी को इतना समर्थन मिला कि वह राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। यहां आप के खाते में महज 5 सीटें आईं, लेकिन पार्टी को 49 लाख से अधिक वोट मिल चुके हैं। इस लिहाज से वह कानून राष्ट्रीय पार्टी का दावा कर सकती है। ​केजरीवाल ने इसके किए गुजरात की जनता का आभार जताया है।​

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर अपने ट्वीटर अकाउंट से वीडियो जारी कर कहा है कि गुजरात की जनता ने हमें भरपूर वोट दिया है, जिस कारण 'आप' कानून रुप से अब राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। उन्होंने खुशी जताते हुए सभी देशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देते हुए आभार भी जताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है।

गुजरात ने 'आप' को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, केजरीवाल हाथ जोड़कर बोले—ताजिंदगी आभारी रहूंगा

अरविंद केजरीवाल ने कहा दुनिया में लोग आश्चर्य करते हैं

देश में बहुत कम व चंद पार्टियां हैं, जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। महज 10 सला पहले आप बनी थी, छोटी सी पार्टी। एक जवान पार्टी जिसकी दो राज्यों में सरकारें हैं। गुजरात में अपार जनसमर्थन ने हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया है। लोग इसको देखकर अश्यर्च करते हैं। दांतो तले अंगुली दबा लेते हैं। इसके लिए केजरीवाल ने गुजरात की जनता का दिल से अभार जताते हुए कहा कि मैं गुजरात के लोगों का जीवनभर ऋणि रहूंगा।

अभी किला भेदने, अगली बार किला जीतने में कामयाब होंगे

केजरीवाल ने आगे कहा कि गुजरात भाजपा का गढ़ कहलाता है, सुरक्षित किला माना जाता ​है। इस दफा हम भाजपा के किले को भेदने में कामयाब रहे हैं। हमें 49 लाख वोट मिले हैं, यह कुल वोटर का 13 प्रतिशत करीब है। उन्होंने कहा कि इस दफा किला भेदने में और अगली बार हम भाजपा का किला जीतने में सफल होगें। उन्होंने कहा कि हम जिनती बार भी गुजरात आए, लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया। हमने पूरा कैंपेन पूरी इमानदारी से चलाया, पॉजीटिव चलाया, कोई गाली-गलौज नही किया, भद्दी भाषा का उपयोग नही किया। हमने केवल अपने दिल्ली-पंजाब के काम की चर्चा की है। अभी तक देश में 75 साल से धर्म की राजनीति, गाली-गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति चलती थी। हमारी आम आदमी इकलौती पार्टी हैं जो पॉजीटिव राजनीति करती है। हम शरीफ और देशभक्त लोग हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं की बात करते हैंं।

चुनाव आते-जाते रहेंगे, हम सेवा करने के लिए आए हैं

सीएम ​अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव आते-जाते रहेंगे। हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। वो सेवा बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप देश, राज्य, शहर और गांव और मोहल्ले की सेवा करते रहें। कहीं कोई दुखी हो, वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो उसका साथ दें। वोट की चिंता न करें। हम अच्छा काम करेंगे तो वोट भी मिलेंगे। आप सिर्फ काम करते रहिए। कुछ दिन आराम कर लें, फिर जतना की सेवा में जुट जाएं।

English summary

