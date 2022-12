VIDEO: तेलंगाना के गांव में लैंड हुआ UFO? वैज्ञानिकों ने बताई रहस्यमयी चीज की सच्चाई

India

oi-Ashutosh Tiwari

अमेरिका और ब्रिटेन में एलियंस के यान को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास एक रहस्यमयी चीज दिखी। उसको देखते ही स्थानीय लोगों की हालत खराब हो गई। ज्यादातर लोग उसे यूएफओ मान रहे थे, जिस वजह से उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ।

What’s in sky?!

Strange white colour object in sky, wonder if it's Planet / Star /planet Mars which came close to Earth / alien ship / UFO? What exactly it is?

It’s research balloon sent by National Balloon Facility #Hyderabad says Planetory Society Of India Director Raghunandan pic.twitter.com/ixe1MJptbS