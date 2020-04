इस नंबर पर मिलेगी Coronavirus से जुड़ी हर जानकारी, बस टाइप करना होगा...

India

नई दिल्‍ली। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 384 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बताया कि संक्रमितों में निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए 259 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में 91 नये मामले सामने आए हैं और मरकज से निकाले गए एक और व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई जिससे शहर में इस बीमारी से मृतकों की संख्या पांच हो गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19, भोजन केंद्रों, आश्रय स्थल समेत अन्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए Whatsapp हेल्पलाइन- 8800007722 भी शुरू की।

इस हेल्‍पलाइन नंबर पर सिर्फ Hello या Hi लिखकर भेजना होगा और आप कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या दिल्‍ली सरकार की तरफ से किए जाए राहत कार्यों का ब्‍योरा पा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार इन नंबर से कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह, इसके लक्षण, इससे बचाव के तरीके आदि की जानकारी देगी। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले राहत कार्यों के बारे में भी इस नंबर पर पता चल सकेगा।

We have launched a Corona WhatsApp Helpline to answer some of your basic questions. Send a message to +91 88000 07722

What else would you like to see in this helpline? We will keep adding more features pic.twitter.com/vd61KLHXSz