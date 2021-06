मां के निधन से बुरी तरह टूटे शेखर सुमन, कहा- मैं अनाथ हो गया..

India

मुंबई, जून 19: बॉलीवुड से एक और दुख भरी खबर सामने आई हैं। एक्टर शेखर सुमन की मां का निधन हो गया, जिसकी जानकारी खुद शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर दी है। शेखर सुमन ने शुक्रवार (18 जून) को बताया कि उनकी मां का 17 जून को निधन हो गया हैं। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर अपनी मां की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया था कि उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुईं हैं।

My beloved♥Mother whom I loved the most in this world left for her heavenly abode yday.i feel orphaned and devastated.Thank you Ma for being there for all of us all the time.i will miss you till my last breath.

Thank you all for your prayers and blessings🙏