Shamshera का ट्रेलर देखकर भड़के लोग, कहा- 'हिंदुओं को बदनाम करना बंद करो Bollywood'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 जून। यशराज बैनर की मोस्ट अवेटड फिल्म 'शमशेरा' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। कोई शक नहीं कि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ट्रेलर ने फिल्म के प्रति लोगों को क्रेजी कर दिया है लेकिन कुछ लोगों के ये ट्रेलर रास नहीं आया और वो फिल्म के बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं और इसी कारण सोशल मीडिया पर #BoycottBollywood ट्रेंड कर रहा है।

There is a reason why Bollywood is considered the breeding ground of Hinduphobia, Insulting Hindu Religion. Look how YRF is happy and saying that Evil never looked so good. Here the villain is BRAHMIN. Do you see the hatred towards Hindus?#BoycottShamshera #BoycottBollywood pic.twitter.com/uQlFD41Lrh — Abhis (@abhishGa) June 23, 2022

#BoycottBollywood

This bollywood never gives a shit about our indian culture. Always disrespect them is the only purpose of them.. #BoycottBrahmastra#BoycottShamshera pic.twitter.com/50YHSYYp5v — Akash Ashokan (@AkashAshokan8) June 24, 2022

