जानिए कौन हैं दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की वाइफ, क्यों रहती हैं लाइमलाइट से दूर?

Bhojpuri

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 जून। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने जिस तरह से सपा की साइकिल पंचर की है, उसका अंदाजा किसी को नहीं था इसलिए ये हार सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने सपा के धमेंद्र यादव 10 हजार वोटों से हराकर भगवा परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि साल 2009 में अभिनेता से राजनेता बने 'निरहुआ' अखिलेश यादव से हार गए थे लेकिन दो साल बाद वो सपा से ऐसा बदला लेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था।

English summary

In Azamgarh, an SP bastion, BJP candidate Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' won against his nearest rival, Dharmendra Yadav of the Akhilesh Yadav-led party, 8,679 votes. Know who is Dinesh Lal Yadav's 'Nirhua's Wife, why stays away from limelight?