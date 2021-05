दिल्ली में 36 फीसदी से घटकर 19 फीसदी हुआ पॉजिटिविटी रेट, हर दिन हो रहे हैं 80 हजार कोरोना टेस्ट

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 11। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 36% से घटकर 19% के करीब आ गया है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों पहले एक दिन में 28000 तक केस आ रहे थे, लेकिन अब 12,500 के पास आ गए हैं।

दिल्ली में हो रही है अब 80 हजार टेस्टिंग

सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में अब टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। पहले दिल्ली में 60000 के करीब टेस्ट प्रतिदिन होते थे, लेकिन अब हर दिन 80 हजार टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, अप्रैल के आखिरी महीने से ही पीक अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन भी काफी सफल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक दिल्ली में पॉजिटिविटि रेट को 5 फीसदी तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम दूसरी लहर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेने वाले।

In the last few days, positivity rate has declined from 36% to 19.1% with the caseload also going down from 28,000 per day to about 12,500. Till we reach positivity rate at below 5% and caseload below 3000-4000 cases, we can't be at ease: Satyendar Jain, Delhi Health Minister pic.twitter.com/zFBQwxgr22