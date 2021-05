CM केजरीवाल का केंद्र को सुझाव, 2 कंपनियों के भरोसे ना रहें, कई कंपनियों से कराएं वैक्सीन का प्रोडक्शन

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 11। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है और ये ना सिर्फ दिल्लीवासियों के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी एक राहत भरी खबर है। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी के बीच दिल्ली में टीकाकरण अभियान उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा है और इसकी मुख्य वजह है वैक्सीन की कमी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र से अपील की।

दिल्ली में कुछ ही दिन की बची है वैक्सीन- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी सवा लाख वैक्सीनेशन रोजाना किया जा रहा है, लेकिन हम इसे बहुत जल्द 3 लाख करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस दौरान हमारे लिए वैक्सीन की कमी सबसे बड़ी समस्या है। केजरीवाल ने कहा कि अभी दिल्ली सरकार के पास कुछ ही दिन की वैक्सीन बची है और ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं बल्कि कई राज्यों की है, ऐसे में हमें जरूरत है वैक्सीन को लेकर एक 'राष्ट्रीय पॉलिसी' तैयार की जाए।

2 से अधिक कंपनियों से कराया जाए वैक्सीन का प्रोडक्शन- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव देते हुए कहा कि अभी सिर्फ 2 कंपनियां ही वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, जो महीने में 6-7 करोड़ वैक्सीन का ही उत्पादन करती हैं, ऐसे में मैं केंद्र से कहना चाहता हूं कि आप उन दोनों कंपनियों का फॉर्मूला और कंपनियों को भी दीजिए और बाकी कंपनियों से भी वैक्सीन का प्रोडक्शन करवाईए।

Only 2 companies are producing vaccines. They produce only 6-7 crore vaccines a month. This way, it'll take over 2 yrs to vaccinate everyone. Many waves would've come by then. Important to increase vaccine production on war footing & frame national plan to vaccinate all: Delhi CM pic.twitter.com/FRA75slmwZ