CII की वार्षिक बैठक में बोले पीएम मोदी- 'भारतीय उद्योगों पर है आत्मनिर्भर भारत की सफलता का दायित्व'

नई दिल्ली, 11 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी और कारोबारियों के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में चर्चा हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, CII की ये बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में, आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है, भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व, भारतीय उद्योगों पर है।

हर साल होने वाली भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की बैठक की थीम इस बार 'इंडिया@75: गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टूगेदर फॉर आत्‍मनिर्भर भारत' रखा गया है। बैठक में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया उनके अलावा देशभर के दिग्गज उद्योगपतियों भी मीटिंग में शामिल रहे। दो दिन (11-12 अगस्त) तक चलने वाली इस बैठक को सिंगापुर के उपप्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के लिए समन्‍वय मंत्री हेंग स्‍वी कीत भी संबोधित करेंगे।

The situation is changing rapidly. Today, the sentiments of citizens lie with products that are made in India. It is not necessary for it to be an Indian company, but every Indian now wants to use products that are made in India. The nation has made up its mind: PM Narendra Modi