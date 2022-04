CM योगी के फरमान से विभागों के प्रेजेंटेशन की तैयारियों में जुटे मंत्रियों की क्यों बढ़ी टेंशन, जानिए

Uttar Pradesh

लखनऊ, 06 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फरमान से मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना होगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद करने के अलावा डाटा और जानकारी मुहैया कराएंगे।सीएम ने विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और निगमों के प्रमुखों को समीक्षा बैठक के लिए बुलाया था और कर्मचारियों की समयपालन, कार्यालयों में सफाई और लंबित आवेदनों की जांच के लिए औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था।

