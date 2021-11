2022 के बहाने 2024 पर निगाहें! वाराणसी से लड़कर मोदी बने थे पीएम, अब अयोध्या से है योगी की वही तैयारी?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 13 नवंबर: उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने काशी से चुनाव लड़कर बीजेपी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था ठीक उसी तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या इस बार गोरखपुर की बजाए अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी योगी के अयोध्या विजन और राम मंदिर को केंद्र में रखने की रणनीति के तहत योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाएगी। योगी यदि अयोध्या से चुनाव लड़े तो क्या बीजेपी के हिन्दुत्व का ऐजेंडा और मुखर होकर सामने आएगा और चुनावी केंद्र में एक बार फिर प्रभु श्रीराम की अयोध्या ही होगी। फिलहाल तो इन सारे सवालों का जवाब भविष्य में मिल पाएगा लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह मोदी ने वाया बनारस पीएम की गद्दी तक का सफर तय किया था ठीक उसी तरह अब योगी भी वाया अयोध्या पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं।

English summary

Look at 2024 on the pretext of 2022! Modi became PM after fighting from Varanasi, now Yogi has the same preparation from Ayodhya?