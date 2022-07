कोहली को 'छमिया' कहने वाले सहवाग ने इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को बताया विश्व का बेस्ट बल्लेबाज

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 05। एजबेस्टन टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत 350 से अधिक का टारगेट देने के बाद भी मैच हार गया। इस हार को लेकर क्रिकेट के तमाम दिग्गज खिलाड़ी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट की तारीफ की है। भारत के जबड़े से जीत छीन लेने वाले जो रूट को लेकर सहवाग ने कहा है कि वो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं।

4th Test hundred of the series for this amazing Run machine, Joe Root. The best test batsman in the world right now #INDvENG pic.twitter.com/aypOmWLFTW